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Фіни 10 годин протримали в салоні літака російських туристів, не пустивши їх до будівлі аеропорту Гельсінкі

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Фіни 10 годин протримали в салоні літака російських туристів, не пустивши їх до будівлі аеропорту Гельсінкі

Турецькі ЗМІ розповіли про випадок з російськими туристами, які потрапили в надзвичайну ситуацію. Йдеться про рейс авіакомпанії Pegasus Airlines Ізмір-Москва, який приземлився в Гельсінкі через погані погодні умови в Центральній Росії.

Подробиці такі: літак вилетів з Ізміру о 21:00 вечора 18 грудня, але не зміг приземлитися в Москві через погані погодні умови – того дня над столицею Росії вирував небувалий снігопад, тому борт був перенаправлений до аеропорту Гельсінкі. Де пасажирів 10 годин фіни протримали в салоні літака – фактично замкнувши у лайнері, як у в’язниці.

Як поскаржилися туристи, в аеропорту їм відмовили у наданні їжі та води. Крім того, в салоні було дуже душно, проте пасажирам не дозволили вийти навіть у «чисту зону». І так упродовж 10 годин.

Фіналом стало цілком очікуване розпорядження від фінської влади — літаку, що потрапив у їхнє розпорядження, заборонили летіти безпосередньо до Москви. У результаті туристам, довелося спочатку повернутися в Стамбул. А в Москві вони опинилися лише ввечері понеділка.

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