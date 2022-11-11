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Євросоюз відмовився приймати паспорти росіян, видані у низці регіонів

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Євросоюз відмовився приймати паспорти росіян, видані у низці регіонів

Рада ЄС відмовилася приймати паспорти росіян, виданих в окупованих регіонах Росії, а також у Південній Осетії та Абхазії, а також видавати на їх основі шенгенські візи. Аналогічну позицію зайняв Європарламент. Про це йшлося в офіційному прес-релізі Євросоюзу.

Згідно з заявою, проїзні документи, видані на територіях, окупованих Росією, а також у Південній Осетії та Абхазії, не будуть визнаватись дійсними для отримання шенгенської візи.

Крім того, російські проїзні документи, видані у вищевказаних регіонах, також не прийматимуться як дійсні для перетину кордонів Шенгенської зони. Уточнювалося, що рішення спрямоване на встановлення єдиного підходу та забезпечення належного функціонування зовнішнього кордону та загальної візової політики блоку.

Рішення Ради Євросоюзу та Європарламенту ще має отримати затвердження перед офіційною процедурою ухвалення.

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