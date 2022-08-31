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Євросоюз проголосував за відміну угоди про спрощений візовий режим з Росією

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
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Євросоюз проголосував за відміну угоди про спрощений візовий режим з Росією

Євросоюз призупинить угоду з Росією про спрощений візовий режим. Про це повідомив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто за підсумками зустрічі із міністрами з інших країн. Вона пройшла сьогодні у Празі.

На порядку денному стояло питання повної заборони видачі шенгену росіянам, проте країни Євросоюзу не змогли погодити цей захід. Чимало глав МЗС були проти.

Нагадаємо, що документ, про який йдеться, датований 2006 роком. Він встановлює термін розгляду документів заявників від 10 до 30 днів, а в екстрених випадках – до 3 днів. Крім того, в угоді зафіксовано вартість візового збору – 35 євро. Передбачається, що після скасування ця сума збільшиться (за однією з версій до 80 євро), зростуть і терміни оформлення. Крім того, можливо, що екзотикою стануть багаторазові візи. Втім, візові правила у разі скасування спільної угоди визначатимуть конкретні країни, тому не можна виключати, що на рівні лояльних до російських туристів держав істотних змін не буде.

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