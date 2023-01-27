Дев’ять російських авіакомпаній припинили польоти через санкції

Дев’ять російських авіакомпаній зупинили польоти у 2022 році. Чотирьом із них “Росавіація” призупинила дію сертифікату експлуатанта, а ще однієї зовсім анулювала.

Про це пише “Комерсант”. За попередні 5 років у Росії було п’ять випадків призупинення роботи місцевих авіаперевізників, які призвели до анулювання сертифікату експлуатанта. Це основний документ, що дозволяє авіакомпанії здійснювати польоти.

Йдеться про авіакомпанії SkyGates, “Камчатку”, “Бистролет”, “Скіл”, “Роствертол Авіа”, пов’язану з туроператором Coral Travel чартерною Royal Flight, бізнес-оператора “Сіріус Аеро” та двох вантажних, що входять до ГК “Волга-Дніпро”. перевізників – “Атран” та AirBridgeCargo.

У більшості випадків призупинення польотів пов’язане із санкціями, запровадженими через вторгнення Росії в Україну. Так, три сертифікати було зупинено у 2022 році безпосередньо через санкції – за заявою самих перевізників.

Наприклад, авіакомпанії “Камчатка” у США відмовили у купівлі трьох літаків Cessna Grand Caravan. Два Boeing 747 а/к SkyGates, що посідала третє місце за обсягом вантажоперевезень до РФ, тепер експлуатуються в Азербайджані афілійованою Silk Way West Airlines.

Санкт-петербурзька компанія “Бистролет” планувала літати під брендом FlyFast на літаках Hawker Beechcraft, але втратила сертифікат через їхню відсутність.

А компанія “Роствертол Авіа”, що входить до структури “Ростеху”, не змогла використовувати гелікоптери МІ-2 через проблеми з запчастинами. У 2022 році також втратила сертифікат компанія “Скіл” з Калінінграда, яка перебуває в стадії банкрутства, проте “Росавіація” заборонила їй використовувати повітряні судна ще в 2021 році.

За словами експертів, Royal Flight, пов’язаний з турецькими туроператорами і зберіг у РФ всього два літаки, навряд чи буде здатний повернутися на ринок.

За даними “Комерсант”, у реєстрі “Росавіації” зараз є 114 перевізників, але дві третини пасажиропотоку забезпечують п’ять найбільших авіакомпаній. На думку експертів, надалі відхід з ринку чекає на невеликих регіональних перевізників, яким “доведеться ліквідуватися або переходити під крило більших конкурентів”.