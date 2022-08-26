Автостоянка аеропорту Гельсінкі виявилась постійно забитою елітними авто з російськими номерами

Десятки, а то й сотні розкішних автомобілів з російськими номерами зайняли місця для паркування в аеропорту Гельсінкі: їхні господарі приїхали сюди, щоб тут пересісти на літак і полетіти до Європи. Нагадаємо, Фінляндія поки що залишається одним із ключових транзитних маршрутів для російських туристів, які бажають подорожувати в європейському напрямку, як раніше. У зв’язку із цим у Європі наростає невдоволення візовою політикою Фінляндії.

ЄС закрив свій повітряний простір для російських літаків після початку вторгненням РФ в Україну, змусивши всіх, хто хоче вирушити до Європи, перетинати кордон чи користуватися обхідними маршрутами, використовуючи незахідні авіакомпанії.

З того часу, як у середині липня минув термін дії російських антиковидних обмежень, кількість російських туристів, які користуються Фінляндією як транзитний пункт для доступу до Європи різко зросла. Тим часом у країнах ЄС зростає невдоволення тим, що російським громадянам дозволено в’їжджати в блок, доки триває війна в Україні.

За даними The Guardian, достатньо окинути поглядом автостоянку в аеропорту Гельсінкі, щоб помітити десятки, якщо не сотні автомобілів високого класу з російськими номерами, включаючи Bentley, новий седан Mercedes-Benz S-класу та Porsche 911 Turbo S.

«Це вражає мене. Я хотів би, щоб їх тут не було до того, як ситуація в Україні вирішиться», – процитувало видання слова одного фінського мандрівника.

Нагадаємо, оскільки рейси з Росії до ЄС були зупинені, Фінляндія стала транзитною країною для багатьох росіян, які прагнуть подорожувати іншими країнами Європи. «Багато хто побачив у цьому обхід режиму санкцій. В аеропорту Гельсінкі зараз багато туристів із Росії», — заявив міністр закордонних справ Пекка Хаавісто, говорячи про транзитний туризм.

До речі, російських туристів у Фінляндії почали зустрічати українським гімном – подробиці тут.

Фінляндія заявила минулого тижня, що з 1 вересня обмежить кількість туристичних віз, що видаються Росії, в 10 разів після невдоволення вільним переміщенням російських мандрівників на тлі війни в Україні.

Росіяни продовжують в’їжджати до Фінляндії за візами, виданими іншими країнами ЄС у Шенгенській безмежній зоні. «Вони приїжджають сюди шенгенськими візами, виданими різними країнами, а потім продовжують свій шлях через аеропорт Гельсінкі», – заявив чиновник.

Згідно з опитуванням, проведеним фінською прикордонною службою в серпні, близько 2/3 росіян перетинають фінський східний кордон шенгенською візою, виданою іншою країною, а не Фінляндією. «Угорщина, Іспанія, Італія, Австрія, Греція та Іспанія зазвичай видають візи росіянам і, як правило, входять до країн, які щорічно видають візи», – пояснив співробітник прикордонної служби Мерт Шашіоглу, повідомило видання.

Однак багато східних членів ЄС вже припинили видачу туристичних віз громадянам РФ незабаром після 24 лютого, але росіянам з візами, виданими іншими країнами ЄС, як і раніше, дозволено в’їзд до всіх держав ЄС. Наприклад, це зробила Естонія та Латвія. Водночас, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у вівторок заявив, що Литва шукатиме «регіональне рішення» для заборони в’їзду російських туристів, якщо держави-члени ЄС не зможуть домовитися про санкції в масштабах всього блоку, і очікується, що наступного тижня він проведе переговори у Празі з Латвією, Естонією, Фінляндією та Польщею у кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.

«Насамперед ми шукаємо європейське рішення, бо воно є найбільш стійким і юридично правильним. Якщо ми не досягнемо цього, ми не виключаємо можливості пошуку регіонального рішення, яке б включало країни Балтії, Польщу і, можливо, Фінляндію», – повідомив Ландсбергіс журналістам у столиці Литви Вільнюсі, визнавши, однак, що такий крок буде «важким».

За словами фінського чиновника, шенгенські правила не дозволяють Фінляндії закривати кордон для громадян певних національностей, оскільки такі санкції можуть бути ухвалені лише спільно з ЄС. «Оскільки Фінляндія та країни Балтії планують обмежити ці візи, було б добре, якби всі країни ЄС ухвалили аналогічні рішення», – додав він.

Цю думку поділяють багато фін, які користуються столичним аеропортом. «Має бути рішення ЄС про закриття кордону», – процитував The Guardian думку місцевого мандрівника. Додамо, що Фінляндія має намір порушити це питання на наступній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Чехії 30 серпня.