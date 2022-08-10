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“Авіасанкції” перестають працювати: європейський лоукостер Wizz Air починає літати до Росії

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко

“Авіасанкції” поступово перестають працювати? – перша європейська авіакомпанія опублікувала заяву про те, що повертається до польотів до Росії. Поки щоправда про рейси до Європи не йдеться – замість них буде запущено непрямий маршрут: добре знайомий українськиим туристам лоукостер Wizz Air офіційно оголосив про перезапуск рейсу з Об’єднаних Арабських Еміратів до Росії. Тобто, стикування на рейси до Європи відбуватиметься в ОАЕ.

У заяві Wizz Air йдеться, що авіаперевізника запустить рейси з Абу-Дабі до Москви, столиці Росії з жовтня. За фактом це «перезапуск», оскільки ця польотна програма була запущена ще у жовтні 2021 року, але у зв’язку із запровадженням авіасанкцій проти Росії перевізник був змушений тимчасово скасувати рейси.

У результаті, як заявив перевізник, Wizz Air виконуватиме рейси спільно зі своєю місцевою «дочкою» Wizz Air Abu Dhabi. Рейси планується виконувати 7 разів на тиждень. Ціни на квитки на рейси Абу-Дабі-Москва починаються від $97.

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