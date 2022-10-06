7 росіян намагалися втекти до Туреччини, переодягнувшись у жіночі сукні

Оригінальний, правда безрезультатний спосіб втечі від мобілізації спробували сім «довгострокових» російських туристів. Вони не просто спробували втекти з Анапи до Туреччини на яхті, але зробити це в жіночому одязі та за чужими документами. Проте прикордонники їх успішно «розкусили».

Як повідомляє Telegram-каналі Mash, приватний катер із російськими туристами вирушав з Анапи до Туреччини. Коли яхту зупинили прикордонники для перевірки документів, з’ясувалося, що на борту під виглядом жінок перебувають семеро хлопців. У судові ПІБ вони також внесли жіночі прізвища.

Але хитрість не вдалася. Втікачів повернули назад до Анапи. А на власника катера порушили адміністративну справу. За даними каналу, кожен із втікачів виплатив власнику катера від 60 до 100 тис. рублів (1000-1500$).

Нагадаємо, що така доставка цілком легальна — російським узбережжям, зокрема, в Сочі активізувалися підприємці, які публікують оголошення про «VIP-трансфер на яхті». VIP-трансфер на яхті абсолютно легальний – також запевняють автори реклами. Саме так вони відправляли охочих до Туреччини, починаючи ще з літніх місяців. Бажаючі вирушити на вітрильнику гарантовано дістануться турецьких берегів за 18-20 годин.

При цьому ціна на рейс Сочі – Туреччина (точний порт прибуття не вказаний) складає від 200 тисяч до 400 тисяч рублів. Як правило, середнє завантаження яхти — не більше 10 осіб. З кожного бажаючого стягується передоплата 100 тис. рублів. Щоправда, туристи чоловічої статі, які вирушають до «круїзу», повинні підтвердити, що у них немає проблем з військовою службою — очевидно для цього і потрібен був трюк з перевдяганням. Проте розраховувати, що легальний катер обійде прикордонну службу, вкрай наївно.