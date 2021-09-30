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КОРЕЯ

Пхеньян хоче відновити сполучення з Південною Кореєю

Гліб Парфененко
Пхеньян хоче відновити сполучення з Південною Кореєю

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин оголосив про відновлення комунікацій з Південною Кореєю, повідомляє державне агентство Північної Кореї.

Виступаючи перед Верховним національними зборами, Кім сказав, що хоче, щоб це відбулося на початку жовтня. Він звинуватив Сполучені Штати в тому, що вони пропонують переговори без зміни своєї ворожої політики щодо Пхеньяна.

Заява Кіма прозвучала наступного дня після того, як Північна Корея продемонструвала свою силу, випробувавши запуск нової гіперзвукової ракети. Міжкорейські відносини зайшли в глухий кут після саміту США та Північної Кореї на початку 2019 року.

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