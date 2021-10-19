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КОРЕЯ

Північна Корея в черговий раз загрожує ракетними випробуваннями

Євгеній Подольський

Північна Корея провела подальші випробування балістичних ракет. Представники південнокорейської армії повідомили про пуск першої ракети. У свою чергу, глава японського уряду Фуміо Кішіда розповів про дві ракети, які впали в море, не заподіявши шкоди.

Південнокорейська розвідка стверджує, що це могли бути випробування ракет, призначених для оснащення підводних човнів, оскільки вони велися з околиць порту, де розміщені такі підрозділи.

Ще один ракетний тест

Це п’яте ракетне випробування з початку вересня. Експерти відзначають, що були випробувані ракети різних типів.

Вони також нагадують, що лідер Північної Кореї Ким Чен Ин оголосив про випуск ракетної і ядерного зброї. Пхеньян звинувачує Вашингтон і Сеул у ворожих намірах і стверджує, що ядерне і ракетне озброєння захищає його від вторгнення.

Заморожені переговори

Ядерні переговори між США і Північною Кореєю зайшли в глухий кут у лютому 2019 роки після невдалої зустрічі президента США Дональда Трампа і Кім Чен Ина.

Після вступу на посаду президента США Джо Байден наказав провести всеосяжний огляд політики США щодо північнокорейського режиму, щоб визначити можливі сценарії дій проти зростаючої загрози з боку Північної Кореї.

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