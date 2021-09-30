Кім Чен Ин оголосив про свою готовність відновити «гарячі лінії» з Південною Кореєю

За інформацією агентства KCNA, Кім Чен Ин прийняв таке рішення під час 5-ї сесії Верховних народних зборів Північної Кореї з метою поліпшення відносин з Південною Кореєю і побудови миру на Корейському півострові.

Північна Корея розірвала лінії зв’язку з владою свого південного сусіда після того, як в серпні відкрила їх всього через кілька тижнів.

Північна Корея перестала відповідати на дзвінки з півдня після того, як Кім Чен Ин оголосив, що Сеул має бути покараний за спільні військові навчання з США.

Обидві країни на Корейському півострові фактично знаходяться в стані війни, яка закінчилася перемир’ям в 1953 році.