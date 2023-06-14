У Португалії запровадили глобальну заборону на паління: пляжі та аквапарки у списку

Заборона куріння на пляжах у місті Квартейра в Алгарві була схвалена як концесіонерами пляжів, так і відпочиваючими. Таким чином, місто стало ще одним регіоном, де діє заборона куріння.

Законопроект, який пропонує заборонити вживання тютюну, внесли уряд 26 травня. Він передбачає відмову від куріння на морі, пляжах, річках та озерах.

Аналогічна ситуація була із курінням на терасах кафе. Населення спочатку було шоковане, але зрештою більшість погодилася з правилами чистого повітря.

Експерти при цьому зазначають, що основна проблема полягає не в курінні, а в недопалках у піску, які негативно впливають на довкілля.

Отже, згідно з новим законом, куріння також буде повністю заборонено у громадських басейнах та аквапарках, оскільки уряд вважає ці місця місцями розваг, які часто відвідують діти.

Крім того, заборона на продаж тютюнових виробів встановлюється на спортивних об’єктах, басейнах та аквапарках, майданчиках та концертних залах, місцях розваг, залах для гри в бінго, ігрових кімнатах та казино, а також інших приміщеннях, призначених для проведення шоу та музичних фестивалів. Доставка додому та вулична торгівля тютюновими виробами також заборонені.

Продаж тютюну через торгові вендингові автомати не дозволяється в місцях, розташованих менш ніж за 300 метрів від майданчиків та установ, призначених для осіб віком до 18 років.

З іншого боку, незважаючи на початкову заяву уряду, пропозиція, передана до парламенту, не поширюється на продаж тютюну на автозаправних станціях.

За словами міністра охорони здоров’я Мануеля Пісарро, у багатьох місцях просто немає альтернатив для покупки тютюну, тому на заправках його слід залишити.

Пачка цигарок у Португалії коштує близько 5 євро – це одна з найнижчих цін у Західній Європі. У той час як деякі стверджують, що уряд має збільшити податок на тютюн, інші опонують тим, що це не є пріоритетом, оскільки ціни вище за певний рівень просто стимулюватимуть контрабанду.