Цифрові кочівники масово залишають Португалію після припинення дії «золотих віз»

Португальський уряд оголосив про припинення своєї програми проживання за інвестиції, також відому як «золоті візи», що вплинуло на інтерес цифрових кочівників, які обирають Португалію як пункт призначення.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, оголошення про закінчення дії «Золотої візи» викликало у цієї спільноти експатів побоювання щодо майбутніх обмежень на кордоні та пошуку віддаленими працівниками інших місць для переїзду.

Хоча програма «Золота віза» в Португалії є однією з найпопулярніших програм для цифрових кочівників, інші країни почали пропонувати аналогічні програми, які іноді можуть бути привабливішими. Оскільки Португалія оголошує про закінчення програми «золотої візи», заявники прямують до інших країн, таких як Дубай, Туреччина, Сінгапур, Німеччина та Гонконг.

Що робить ці програми, такі як «Золота віза» та «Цифрова віза кочівника», привабливими, так це свобода, життя, в якому немає складнощів, але яке пропонує потенціал. Однак очікувалося, що програма «Золота віза» залучить більше заявників, але натомість зростає спільнота цифрових кочівників, які приєднуються до багатих у масовому відтоку з Португалії.

З іншого боку, Антонія Коста, прем’єр-міністр Португалії, раніше повідомив про рішення свого уряду зосередитись на цифрових кочівниках та зробити країну більш доброзичливою до таких людей.

«У нас є відкрита програма, тому ми можемо бути фактором у пошуку цих цифрових кочівників, тому що у нас є програма із залучення прямих іноземних інвестицій. Кожна компанія, яка здійснює великі стратегічні інвестиції в Португалії, також робить це на договірній основі. І, на щастя, Португалія стає все більш привабливою», – сказав прем’єр.

Служба у справах іноземців та прикордонників (SEF) раніше повідомила, що за останні десять років іноземним громадянам у Португалії було видано 11 189 золотих віз, що додало додаткових 5,87 млрд євро до інвестицій у нерухомість. Крім того, візами, виданими цим громадянам, скористалися 18 368 членів сімей.

Дані SEF показують, що основними національностями, що отримали вигоду від програми «золота віза», були китайці, на частку яких припадало 50 відсотків від загальної кількості, тоді як бразильці, південноафриканці, турки та американці йшли за списком. Крім того, деякі візи були видані громадянам Росії та Анголи.