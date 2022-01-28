Португалія запроваджує нові правила подорожей

Влада Португалії розглядає можливість зміни правил в’їзду в країну після рекомендації країн-членів Європейського союзу скасувати додаткові обмеження на в’їзд для людей, які мають сертифікат про щеплення.

Країни ЄС досягли спільної угоди про відміну додаткових обмежень на пересування для осіб, які мають чинний документ про щеплення COVID-19, що підтверджує, що вони були щеплені або одужали від вірусу.

За даними Portugal News, джерело з офісу міністра міжнародного управління повідомило агентству Lusa: “Як завжди уряд розгляне можливі коригування правил, що діють у національній законодавчій базі, беручи до уваги зміст цієї рекомендації, а також розвиток епідеміологічної ситуації в Португалії”.

Рада ЄС запровадила нову рекомендацію для полегшення процесу подорожей в умовах ситуації з COVID-19, згідно з якою заходи щодо коронавірусу повинні застосовуватися з урахуванням стану здоров’я пасажирів, а не епідеміологічної ситуації в країні їхнього відправлення, за винятком країн із високим ризиком.

Це рішення означає, що пасажири з інших країн стикатимуться з більш м’якими правилами в’їзду при подорожі до країн ЄС за умови, що вони завершили імунізацію проти вірусу.

“Це означає, що статус вакцинації, тестування або одужання від COVID-19, підтверджений чинним цифровим сертифікатом ЄС COVID, повинен стати ключовим визначальним фактором для мандрівника. Підхід, заснований на особистості, суттєво спростить застосовні правила та забезпечить додаткову ясність та передбачуваність для”, – зазначив Рада ЄС.

Крім того, 1 лютого держави-члени скоротять термін дії документів про щеплення до 270 днів.

З 1 грудня 2021 року всі мандрівники з інших країн, що прибувають до Португалії, зобов’язані пред’являти після прибуття документ про негативний відпочинок або оздоровлення.

Раніше Міністерство внутрішньої адміністрації Португалії (MAI) наголошувало, що за останні два місяці більше 2 500 мандрівників було оштрафовано під час спроби потрапити до Португалії без пред’явлення негативного тесту на COVID-19.

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За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), з початку пандемії в Португалії зареєстровано загалом 2 254 583 випадки зараження COVID-19 та 19 613 смертей.

З того ж джерела випливає, що за останні сім днів у Португалії зареєстровано понад 347 600 випадків зараження, а 279 людей померло від цього вірусу.

Незважаючи на поточну ситуацію з COVID-19, дані, надані європейським статистичним агентством Eurostat, свідчать про те, що у грудні Португалія показала найкращі результати у сфері подорожей порівняно з іншими країнами ЄС.