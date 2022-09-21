Пасажири Ryanair опинилися в іншій країні через Комендантську годину в аеропорту

Літак ірландського бюджетного перевізника Ryanair, повний пасажирів, приземлився не в тій країні, за 400 кілометрів від правильного пункту призначення.

Рейс Ryanair з Дубліна прямував до Фаро на півдні Португалії, але змушений був поміняти маршрут і повернути убік іспанської Малаги. З’ясувалося, що через страйк диспетчерів повітряного руху в аеропорту Фаро ввели Комендантську годину, і вона просто виявилася закритою, коли літак з пасажирами готовий був заходити на посадку.

В результаті 157 пасажирів, які перебували на борту, були змушені сісти в автобус і вирушити до Португалії. Це зайняло ще п’ять годин попри якісні європейські автобани. При цьому автобус помістилися не всі.

Розгнівані мандрівники розкритикували авіакомпанію за те, що літак вилетів, не переконавшись, що не встигає до Фаро до Комендантської години. Прозвучали звинувачення, що перевізник «навіть не мав наміру везти нас у Фаро. Вони повинні були розуміти, що якщо аеропорт закривається о 2 годині ночі, а ми вилетіли незадовго до 1 години за португальським часом, встигнути вчасно ніяк не могли.

На останньому етапі подорожі довелося брати таксі, яке за нічним тарифом вилилося у додаткові 55 євро.

Ряд пасажирів зауважили, що їм слід летіти до Севільї, а не до Малаги, адже вона знаходиться набагато ближче до Фаро.

Ryanair вибачилася перед постраждалими пасажирами і заявила, що цей рейс був перенаправлений до Малаги через введення Комендантської години в аеропорту Фаро. Причиною став страйк Управління повітряним рухом (УВС) у Франції, який був повністю поза контролем Ryanair і вплинув на всі авіакомпанії, що виконують рейси до Франції та з неї, а також пролітають над її територією».

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Страйк диспетчерів повітряного руху у Франції призвів до того, що минулого тижня авіакомпанії були змушені скасувати сотні рейсів, зокрема Ryanair та EasyJet.

Це не перший випадок, коли люди опинилися не в тій країні, де летіли.

Пара виявилася за 2 000 км від місця призначення після того, як сіла на рейс Ryanair до Греції замість Іспанії.

Бабуся забрало літаком за 1 100 км від весілля її онука через те, що вона теж сіла не на той літак.

Ще одна пара мала прилетіти до Копенгагена, але натомість приземлилася в Парижі.