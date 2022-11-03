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ПортугаліяТуризм

Острів Мадейра у вересні побив рекорд по кількості туристів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Острів Мадейра у вересні побив рекорд по кількості туристів

Готельний сектор португальського острова Мадейра у вересні зафіксував 172 000 туристів — найвищий показник, який колись досягнув у вересні.

Згідно з англомовним португальським виданням Portugal News, вони забезпечили місцевим об’єктам розміщення 960 000 ночівель. Це менше, ніж було у липні та серпні, коли цифри перевалили за мільйон, але в першому осінньому місяці такого турпотоку ще не було в історії острова.

Цікаво, що на Мадейрі росте не лише кількість іноземних туристів. У вересні кількість ночівель місцевих жителів збільшилася на 16,1 відсотка в порівнянні з тим же місяцем 2021 року – 205 900 португальців з материка відвідали Мадейру протягом цього місяця.

Що стосується іноземців, у вересні на Мадейрі їх побувало близько 754400.

За даними Національного інституту статистики, цього червня туристи провели на Мадейрі та Азорських островах більше днів, ніж до пандемії у 2019 році.

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