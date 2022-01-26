Оновлені правила в’їзду на Мадейру: як туристам з України потрапити на острів

Зараз, якщо говорити про материкову Португалію, вона поки що закрита для туристів. Натомість відкрито чудовий острів Мадейра, розташований в Атлантичному океані.

У статті ви знайдете актуальні правила в’їзду на Мадейру для українців, а також останні новини, пов’язані з відкриттям цього напряму. Розповімо ми і як найпростіше дістатися острова.

В’їзд для українців на Мадейру – останні новини відкриття кордонів

Мадейра знаходиться далеко від материкової частини Португалії і залежить від туризму. Напевно, тому на острів був відкритий “зелений коридор” для туристів з усього світу. Сталося це ще у квітні 2021 року. Найголовніше, що в’їзд дозволено навіть для українців.

Умови в’їзду на Мадейру (Португалія)

Дітям старше 12 років та дорослим потрапити на Мадейру можна за наявності одного з трьох документів:

сертифікат проходження курсу вакцинації: отримати його потрібно щонайменше за 14 днів до поїздки.

або негативний результат тесту: необхідно антиген-тестування (TRAg), яке належить здати за 2 доби до вильоту; підійде і ПЛР-тест (RT-PCR), зроблений не більше ніж за 3 доби. Є можливість здати безкоштовний ПЛР-тест після прильоту, але тоді доведеться чекати на його результати в готелі. Якщо тест в аеропорту покаже позитивний результат, вас відправлять до спеціального готелю за рахунок місцевого самоврядування. Черговий тест здається через 7 днів, а залишити обсерватор можна після отримання негативного результату.

або довідка про перенесене захворювання за останні 90 днів.

За відсутності необхідних документів після прильоту туриста чекає 14-денний карантин.

У проміжку між 24-м та 12-м годинами до вильоту потрібно заповнити форму на madeirasafe.com. Форма повинна бути для кожного туриста окремо, крім дітей віком до 12 років, дані про які вносяться спільно з одним із супроводжуючих дорослих. У результаті видається індивідуальний QR-код, він знадобиться на прикордонному контролі.

Ще одну форму слід заповнити на сайті portugalcleanandsafe.pt після реєстрації на рейс і до посадки на нього. Заповнюється всім, навіть немовлят. Отриманий ще один QR-код слід мати при собі під час поїздки.

Також є рекомендація встановити мобільний додаток Madeira Safe To Discover App.

Правила та обмеження для відпочиваючих

З 1 жовтня 2021 року в Португалії на якийсь час були скасовані практично всі коронавірусні обмеження. На даний момент супермаркети, заклади громадського харчування та інші громадські установи, а також громадський транспорт працюють. Але з настанням зими частину обмежень повернули.

Всі дорослі та діти старше 6 років у закритих приміщеннях зобов’язані носити маски, також слід дотримуватися дистанції. Носіння масок рекомендується на вулиці, якщо неможливо забезпечити соціальну дистанцію.

Для відвідування магазинів, спортзалів, транспорту, медичних закладів, церков, ресторанів, культурних заходів, різних закладів сфери послуг необхідно мати документ, що підтверджує проходження вакцинації або ж результат антиген-тесту (діє 7 діб). Альтернативою сертифікату та антиген-тесту можуть бути довідки про медвідвід від вакцинування та про перенесену хворобу. Дітям віком до 12 років надавати документи не потрібно.

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