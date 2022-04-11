Варшава “захопила” дві будівлі російського посольства і передасть іх українській громаді

Мер Варшави заявив, що комплекс, який перебуває у віданні дипломатичної місії Росії, переходить у власність міста і буде надано у розпорядження української громади, повідомляє BTA.

Рафал Тшасковський сказав, що судовий пристав увійшов у порожні будівлі, щоб перевірити їхній стан і відзначити, що вони перейшли у власність мерії.

“Дуже символічно, що ми закінчуємо цю багаторічну процедуру, причому під час російської агресії в Україні”, – написав Цасковський у Твіттері.

Російське посольство, яке замовило будівництво багатоповерхових житлових будинків у 1970-х роках, відмовилося виконувати судові розпорядження про виплату орендної плати або передачу їх польській стороні. Колись жваві будівлі занепали в 1990-х роках, коли Польща вийшла з-під комуністичного правління та залежності від Москви, а також після розпаду Радянського Союзу.

З того часу Польща заявила, що термін оренди ділянки минув, і вимагає його повернення.

Реагуючи на дії варшавської влади, посол Росії в Польщі звинуватив їх у захопленні російської дипломатичної власності. Як зазначає Reuters, посол Сергій Андрєєв мав на увазі напівзруйнований житловий будинок комуністичної епохи, який, за словами мера Варшави Рафала Тшасковського, використовуватиметься для розміщення українських біженців, які рятуються від військової інтервенції Росії до їхньої країни.