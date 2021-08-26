Польська пивна революція: як пивоварна промисловість стала ключовим елементом її економіки?

Можна сказати, що польська пивна індустрія переживає свого роду пивну революцію. Найбільша в Європі пивоварна промисловість, за обсягом виробництва пива її зараз перевершує тільки Німеччина.

Протягом багатьох років Польща була одним з провідних виробників пива, повідомляє Тhе Вrеwеrѕ оf Еurоре. Однак тільки в 2018 році країні вдалося обігнати Великобританію з загальною кількістю понад 42,6 млн гектолітрів і встати на другу позицію на континенті, пише сайт Еmеrgіng Еurоре.

Незважаючи на те, що у 2019 році відбувся спад виробництва пива на континенті, Нідерланди зможуть утримати свою другу позицію після Німеччини загалом на понад 40 млн гектолітрів. Обсяг пива за той же період склав 204 млн євро, причому найбільшим ринком для країни були Нідерланди.

За словами Бартоломео Мопціцці, директора Союзу роботодавців пивоварної промисловості Польщі, країна не завжди була таким гігантом в цій області. “Польща пережила пивну революцію, перетворившись із традиційної виноробної країни в пивну”, – говорить він.

За його словами, багато в чому це пов’язано з економічними реформами, що послідували за падінням “залізної завіси”, які допомогли галузі стати такою, якою вона є сьогодні.

“Разом з соціально-економічними змінами, що послідували після 1989 року, відроджувалася і пивоварна промисловість. В основному це пов’язано з міжнародними компаніями, які почали модернізувати пивоварні в Польщі, новими технологіями та розробкою нових рецептів”, – пояснює експерт.

Мопціцці вважає, що такий розвиток подій відбулося на тлі великих зусиль з боку сектора, а також масштабних інвестицій.

“Через 30 років і після інвестування майже 13 мільярдів злотих пивоварна галузь в нашій країні знаходиться на рівні світового класу. У нас більше 300 броварень по всій країні, і кожен рік ми насолоджуємося більш ніж 1500 новими продуктами”, – відзначає він.

Крім того, пивоварний сектор має велике значення для ринку праці в Польщі, так як забезпечує 9 500 робочих місць.