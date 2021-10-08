Польща оголосила про намір вийти з ЄС, прем’єр-міністр заперечує

Нещодавно опозиція і влада Польщі звинуватили один одного в бажанні вивести країну з Євросоюзу. У четвер увечері Конституційний суд країни навіть виніс рішення про верховенство польської конституції над законодавством ЄС.

«Вступ Польщі та країн Центральної Європи до Європейського Союзу – одне з найважливіших подій останніх десятиліть. І для нас, і для самого ЄС. Ми всі отримали від цього вигоду. Отже, я чітко заявляю: місце Польщі є і буде в європейській сім’ї народів», – йдеться в публікації Моравецкій в Facebook.

Польща не має наміру виходити з Європейського Союзу, заявив прем’єр-міністр Матеуш Моравецький.

За його словами, рішення Конституційного Суду «підтвердило те, що буквально випливає зі змісту Конституції Республіки Польща, а саме те, що конституційне право має пріоритет над іншими джерелами права».

«У нас такі ж права, як і у інших країн. Ми хочемо, щоб ці закони дотримувалися. Ми не є непроханим гостем в Європейському Союзі. Ось чому ми не згодні з тим, щоб нас сприймали як країну другого сорту. Ми хочемо співтовариство поваги, а не асоціація рівних і рівноправних. Це теж наше співтовариство, наш союз. Ми хочемо такого союзу, і ми будемо продовжувати працювати для такого союзу», – додав Моравецкій.