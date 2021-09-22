Польща: ми не допустимо запуск Nord Stream 2 без дотримання законодавства ЄС

В інтерв’ю кореспонденту Польського радіо польський депутат звернула увагу на дії «Газпрому», який намагається змусити Брюссель погодитися на запуск газопроводу, призупинивши постачання газу в Європу і підвищивши ціни на газ.

Депутат Європарламенту Анна Фотига підкреслила, що зараз необхідно турбувати порожні газові сховища.

– Що не було б такої ситуації, коли правителі Євросоюзу заявляють, що менше зло – допустити цей тип осіб на ринок. Ми цього не допустимо, зробимо все, щоб цього не сталося. Але я вважаю, що це свідомий акт з боку Російської Федерації і так ведеться гра. Євросоюзу слід якомога швидше подумати про санкції за такі дії, – заявив екс-глава польської дипломатії.

Будівництво «Північного потоку – 2» вже завершено, але для проходження газу по ньому ще потрібно сертифікація. Згода має бути дано німецьким регулюючим органом, а потім схвалено Європейською комісією. Вся процедура може зайняти місяці, а «Газпром» планує запустити трубопровід 1 жовтня.

Російська монополія хоче, щоб газопровід був ексклюзивним, але це не допускається правилами ЄС, які, крім поділу власності та прозорих тарифів, також вимагають надання доступу до газопроводу іншим компаніям.