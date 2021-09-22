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«Північний потік-2» назвали «стратегічною помилкою»

Гліб Парфененко
«Північний потік-2» назвали «стратегічною помилкою»

Глава уряду Польщі Матеуш Моравецкій назвав будівництво газопроводу «Північний потік-2» помилковим. Як аргумент політик навів підвищення цін на газ.

«Я дуже погано ставлюся до цього російсько-німецькому проекту і вважаю його стратегічною помилкою. Підтвердженням цьому може служити зростання цін на газ», – заявив прем’єр-міністр Польщі на прес-конференції. Він додав, що країна завжди виступала проти будівництва «Північного потоку-2» і всіляко намагалася перешкодити його завершення.

У липні заступник міністра закордонних справ Польщі Марцин Пшідач стверджував, що проект «Газпрому» завдасть шкоди Центральної та Східної Європі і підірве єдність Європейського союзу (ЄС). За словами чиновника, було б краще, якби він залишався бездіяльним. Проте 10 вересня газопровід був добудований. Главі МЗС Польщі Збігнєва Рау довелося змиритися з поразкою в протистоянні з «Північним потоком-2» і закликати країни ЄС згуртуватися, щоб уникнути потенційних ризиків.

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