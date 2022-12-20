Ожеледиця паралізувала Чехію та Польщу

Лід та сніг паралізували рух транспорту у сусідній Польщі, а також у Чехії. Рух утруднений як автомобільними і залізницями, так і тротуарами.

Як повідомляє IDNES, у Празі обмежено авобусне сполучення, деякі потяги скасовано. Метеорологи продовжують попереджати про продовження негоди.

У рятувальників у Варшаві та околицях польської столиці також повно роботи. Там дороги стали непрохідними після крижаного дощу. Місцеві ЗМІ повідомляють про одного загиблого внаслідок ожеледиці. 38-річний чоловік помер, впавши та вдарившись головою об тротуар.

За даними RMF24, жодна машина швидкої допомоги у Варшаві та її околицях не простоювала. Сьогодні близько 80% всіх викликів – виклики на травми, пов’язані з ожеледицею.