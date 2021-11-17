Незаконне перевезення іноземців. Польска поліція затримала чотирьох громадян Єгипту та їхнього водія з України

Офіцери з польского Губіна (Любуське воєводство) затримали водія Volkswagen і чотирьох іноземців, які його супроводжували. Виявилося, що це єгипетські громадяни, які перебувають у Польщі нелегально. Чоловіків перевіз 26-річний громадянин України.

Місцевий житель підійшов до міліціонерів, які патрулюють Губіна, і повідомив, що в одній з машин сидять кілька іноземців. З’ясувалося, що у вказану машину сів чоловік, якого міліціонери помітили раніше.

Після оповіщення чергової частини про ситуацію – одразу ж розпочали перевірку отриманої інформації. Виявилося, що за кермом керував 26-річний громадянин України, а на пасажирських сидіннях сиділи четверо чоловіків, які стверджували, що вони є сирійськими громадянами, повідомила заступник комісара Юстина Кулька, прес-секретар поліції Кросно.

Усіх іноземців доправили до Губинського відділення міліції. – У ході перевірки законності перебування іноземців з’ясувалося, що чоловіки є громадянами Єгипту, які незаконно перебувають на території Республіки Польща. Тому їх передали прикордонникам із клопотаннями про ухвалення рішення, яке зобов’язує іноземця повернутися, – сказав Кулька.

У свою чергу громадянина України було затримано для з’ясування обставин справи.

Джерело: ТВН24