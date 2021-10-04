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ПОЛЬЩА

Маніпуляції Газпрому на газовому ринку. Польща хоче розслідування ЄС

Євгеній Подольський

Польща зажадає від Єврокомісії розслідування маніпулювання ринком “Газпрому”, яке призводить до зростання цін на газ. Про це повідомив один з польських дипломатів. Це питання має стати однією з тем саміту ЄС в Брюсселі в кінці місяця.

Кілька тижнів тому група з понад 40 депутатів Європарламенту звернулася в Комісію з аналогічним зверненням. Депутати вказали на обмеження на поставки російського газу в Європу і на підвищення цін, що, як вони відзначили, призведе до збільшення рахунків за електроенергію для європейських споживачів.

Це викликає підозри, що «Газпром» навмисно намагається чинити тиск на Європу, щоб вона погодилася запустити «Північний потік – 2», незважаючи на його невідповідність нормам ЄС, наголосила група депутатів Європарламенту.

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