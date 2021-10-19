ГоловнаМіжнародні організаціїЄСБрюссель пропонує варіанти покарання Польщі за заперечення законодавства ЄС
Міжнародні організаціїЄСПОЛЬЩА

Брюссель пропонує варіанти покарання Польщі за заперечення законодавства ЄС

Гліб Парфененко
Брюссель пропонує варіанти покарання Польщі за оспорювання законодавства ЄС

Європейська комісія виклала свої варіанти дій – від судових позовів до утримання засобів ЄС – у відповідь на рішення конституційного суду Польщі, яке поставило під сумнів верховенство законів ЄС, підкресливши, що необхідно вжити заходів для захисту спільних цінностей Союзу, повідомляє Reuters.

“В даний час Європейська комісія уважно оцінює це рішення”, – зазначила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен.

“Але я можу сказати вам зараз: я глибоко стурбована”, – заявила вона в Європейському парламенті в Страсбурзі перед виступом прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецкій на пленарному засіданні.

“Це рішення ставить під сумнів основи Європейського Союзу. Це прямий виклик єдності європейського правового порядку”, – наполягає голова Комісії.

Вона сказала, що перший варіант – це так звані кримінальні процедури, коли Європейська комісія юридично не погоджується з рішенням Конституційного суду Польщі.

Іншим варіантом є механізм кондиціонування і інші фінансові інструменти, коли кошти з бюджету ЄС та його фонду відновлення після пандемії будуть заблоковані для Польщі.

“Це гроші європейських платників податків. І якщо наш Союз інвестує більше, ніж будь-коли, для сприяння нашому колективному відновленню, ми повинні захистити бюджет Союзу від порушень верховенства закону”, – зазначила фон дер Ляйен.

Вона підкреслила, що третім варіантом є застосування статті 7 договорів ЄС, згідно з якою права держав-членів, включаючи право голосу за рішеннями ЄС, можуть бути припинені, оскільки вони порушили фундаментальні цінності Товариства.

“Польський конституційний суд, який сьогодні поставив під сумнів дійсність нашого договору, – це той же суд, який, згідно зі статтею 7, ми не вважаємо незалежним і легітимним”, – сказала вона, додавши: «Це відбувається у багатьох відношеннях в повному циклі».

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Допомога проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Dip.org.ua - це не просто туристичний портал України - це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичного місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам'ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт в туризмі допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо цікаві музеї світу, публікує огляди країн, міст, пам'ятки і курортів.

Зараз в тренді

Останні новини

Популярні теми

COVID-19коронавірусЄвропавакцинаціяпандеміяТалібанДжо Байденпогодаземлетрусвакцина

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International