Брюссель пропонує варіанти покарання Польщі за заперечення законодавства ЄС

Європейська комісія виклала свої варіанти дій – від судових позовів до утримання засобів ЄС – у відповідь на рішення конституційного суду Польщі, яке поставило під сумнів верховенство законів ЄС, підкресливши, що необхідно вжити заходів для захисту спільних цінностей Союзу, повідомляє Reuters.

“В даний час Європейська комісія уважно оцінює це рішення”, – зазначила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен.

“Але я можу сказати вам зараз: я глибоко стурбована”, – заявила вона в Європейському парламенті в Страсбурзі перед виступом прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецкій на пленарному засіданні.

“Це рішення ставить під сумнів основи Європейського Союзу. Це прямий виклик єдності європейського правового порядку”, – наполягає голова Комісії.

Вона сказала, що перший варіант – це так звані кримінальні процедури, коли Європейська комісія юридично не погоджується з рішенням Конституційного суду Польщі.

Іншим варіантом є механізм кондиціонування і інші фінансові інструменти, коли кошти з бюджету ЄС та його фонду відновлення після пандемії будуть заблоковані для Польщі.

“Це гроші європейських платників податків. І якщо наш Союз інвестує більше, ніж будь-коли, для сприяння нашому колективному відновленню, ми повинні захистити бюджет Союзу від порушень верховенства закону”, – зазначила фон дер Ляйен.

Вона підкреслила, що третім варіантом є застосування статті 7 договорів ЄС, згідно з якою права держав-членів, включаючи право голосу за рішеннями ЄС, можуть бути припинені, оскільки вони порушили фундаментальні цінності Товариства.

“Польський конституційний суд, який сьогодні поставив під сумнів дійсність нашого договору, – це той же суд, який, згідно зі статтею 7, ми не вважаємо незалежним і легітимним”, – сказала вона, додавши: «Це відбувається у багатьох відношеннях в повному циклі».