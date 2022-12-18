В Перу 5000 туристів опинилися у пастці: всі сидять по готелях, вилетіти не можуть

5.000 — саме стільки туристів виявилися фактично замкненими у пастці до Перу після відвідин знаменитого таємничого міста інків Мачу-Пікчу: мандрівники не можуть вийти зі своїх готелів та вилетіти з країни. Проблема невиїзду пояснюється масовими протестами.

У Перу, як повідомив CNN, протести спалахнули після того, як президента Педро Кастільйо було відсторонено з посади в Конгресі 7 грудня і відправлено до в’язниці. Через бунти в багатьох точках країни міжнародний аеропорт імені Алехандро Веласко Астете в місті Куско був тимчасово закритий для польотів.

Аеропорт, який став метою демонстрантів, залишається закритим з 12 грудня, тому 5.000 приїжджих залишаються відрізаними від можливості повернутися на батьківщину і чекають на гарні новини, сидячи у своїх номерах. Уточнювалося, що мандрівники, які побували в місті Мачу-Пікчу – найбільш відвідуваної туристичної пам’ятки Перу, навіть фізично не можуть дістатися аеропорту, т.к. дорогу їм перегороджують барикади та комендантська година.

За даними видання, влада туристичного міста Мачу-Пікчу найближчим часом має намір евакуювати іноземців із туристичної зони на чотирьох вертольотах. Так, турист, що застряг у Перу, іспаномовний раніше звернувся до влади з наступною заявою: «Ми вимагаємо, щоб нас посадили на літак, щоб ми могли вирушити до Аргентини».

Туристам дійсно є, чого побоюватися: кількість загиблих в результаті демонстрацій збільшилася до 20. Згідно з заявою Міністерства охорони здоров’я Перу, вони загинули в результаті протестів, що продовжуються, в різних містах країни. Ще 63 особи перебувають на лікуванні у лікарнях. Число поранених перевищило 500 людей, понад 150 демонстрантів затримано.

Довідка: Мачу-Пікчу – це місто цивілізації інків, розташоване в Андах на території Перу над долиною річки Урубамба. Місто було засноване в XV столітті, а пізніше занедбане. Нині дуже популярне туристичне місце. Мачу-Пікчу відомий тим, що всі стіни побудовані без використання матеріалу, що склеює. Також тут є незвичайні астрономічні споруди. З вершини відкриваються панорамні краєвиди. Вчені досі точно не встановили призначення міста. Мачу-Пікчу – це культурний та природний об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.