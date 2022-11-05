У Перу індіанці взяли до заручників десятки туристів

У Перу група представників корінних народів взяла до заручників десятки туристів-пасажирів прогулянкового судна. Індіанці вимагають уваги влади до проблеми розливу нафти із пошкодженого трубопроводу, через що загинули місцеві жителі.

За уточненою інформацією, на судні перебували 248 осіб, серед них 228 перуанських туристів та 20 громадян США, зокрема вагітна жінка, маленькі діти, люди похилого віку та інваліди. Всі вони почували себе добре, члени місцевої громади заявили, що не завдадуть їм шкоди.

Уточнюється, що 5 вересня з найдовшого нафтопроводу в Перу стався витік нафти на землі п’яти співтовариств племені Nacion Chapra. 16 вересня стався другий витік: у річку Кунініко потрапило близько 2500 тонн сирої нафти. Через це загинули жінка та двоє дітей.

Лідер місцевої громади розповів журналістам, що корінні жителі вже 46 разів зверталася до держави з проханням вирішити проблему, але жодних дій у відповідь не було. Наразі протестувальники мають намір перекрити водне сполучення на річці на невизначений термін.

За даними ABC News, зараз індіанці вже відпустили туристів. Обставини звільнення наразі невідомі.