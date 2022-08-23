Катастрофа з туристами після відвідин Мачу-Пікчу в Перу, автобус впав у прірву з висоти понад 100 метрів

Внаслідок аварії мікроавтобуса в Перу чотири туристи загинули і 16 отримали поранення, четверо з них – французи, після відвідин фортеці Мачу-Пікчу, повідомила вчора місцева влада з посиланням на агентство Франс Прес.

Двоє із загиблих туристів були колумбійцями, а особи двох інших поки що офіційно не встановлено, повідомила регіональна влада в Куско.

Крім чотирьох французів, серед постраждалих були два греки, два канадці, два ізраїльтянини, два аргентинці, два перуанці, один голландець і ще один турист, особу якого поки не встановлено.

Аварія сталася в ніч із неділі на понеділок, за сто кілометрів від Куско, стародавньої столиці інків та головного центру відвідування Мачу-Пікчу.

Мікроавтобус впав у “прірву глибиною понад 100 метрів”, сказав міністр праці та туризму Роберто Санчес, додавши, що “під час аварії був туман”.

Деяких поранених довелося доставити до столиці Ліму літаком, наданим військово-повітряними силами, додав міністр.

У Перу часто трапляються дорожньо-транспортні пригоди через поганий стан дорожньої мережі, перевищення швидкості або відсутність дорожніх знаків, повідомляє AFP.