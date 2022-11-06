150 туристів взято в заручники племенем амазонок

Незвичайну для XXI століття пригоду довелося пережити туристам, які подорожували перуанською Амазонією — вони були взяті в заручники місцевим племенем. Вимога правда цілком сучасна — докорінна громада вимагає хоч якихось дій уряду через розлив нафти, що відбудеться ще у вересні.

Ситуація почала розвиватися у четвер: приблизно 150 туристів, у тому числі громадяни США та Великобританії, подорожували річкою Мараньйон до Кунініко регіону Лорето на півночі Перу. Місцева громада перегородила річку та зупинила човни. Далі Уодсон Трухільо, лідер громади Кунініко, озвучив свої вимоги: туристів плем’я амазонок взяло в заручники, намагаючись чинити тиск на уряд, щоб він вжив заходів щодо розливу нафти, через яке місцеве водопостачання було порушено. Громада зажадала від уряду оголосити надзвичайний стан через розлив нафти. Загалом було затримано три човни, причому до групи затриманих входили туристи з Іспанії, Франції, Америки та Великобританії, у тому числі діти, вагітні жінки та люди похилого віку.

До вирішення проблеми було залучено Міністерство внутрішніх справ Перу. У результаті більшу частину туристів індіанці відпустили: як заявили місцеві чиновники, туристів перевели на інший човен, і сміливіші з них навіть ризикнуть продовжити подорож, незважаючи на те, що за пару днів перебування в заручниках «умови почали погіршуватися», зокрема, у туристів закінчилася їжа

«Після діалогу з головою громади Кунініко наше прохання про звільнення людей було прийняте», – заявив місцевий чиновник. Проте протестувальники заявляють, що якщо їхні вимоги не будуть почуті, вони продовжать блокувати прохід човнів річкою, доки не отримають підтримки від свого уряду.

До речі, нещодавно влада Перу зняла один із найбільш жорстких ковідних законів і тепер туристи, можуть вільно в’їжджати в країну.