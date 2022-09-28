У ПАР велика біла акула розшматувала туристку на мілководді

Іноземну туристку роздерла велика біла акула біля берегів ПАР. Згідно з місцевими ЗМІ, напад стався на мілководді.

Трагічний інцидент трапився рано-вранці з 39-річною туристкою, яка приїхала незадовго до НП на курорт з Кейптауна. Разом із чоловіком та 5-річною дочкою вона вийшла на пляж в очікуванні сонячного дня.

Жінка зайшла у воду до пояса, нічого не віщувало лиха. Однак незабаром очевидці помітили, що туристка відчайдушно б’ється у воді, а вода довкола неї почервоніла. За кілька секунд з води здалася морда великої білої акули. Відпочиваючі з криками, що знаходилися поряд у воді, кинулися до берега. Як припустили свідки, хижак наблизився до жертви разом із хвилею, тож залишився непоміченим.

Миттєвий напад був настільки жорстоким, що нічого не можна було зробити, щоб урятувати молоду матір. Поліція розпочала розслідування, а туристів закликала бути обережними вздовж берегової лінії затоки Плеттенберг та Південного Кейпу.

Берегова охорона прибула на місце події та виявила закривавлене та вже неживе тіло туристки у воді приблизно за 15 метрів від берега. Зазвичай жертви великої білої акули швидко втрачають кров, коли їхні артерії розриваються гострими, як бритва, зубами, і в результаті багато нещасних туристів страждають від серцевих нападів, а потім гинуть.

За останні 25 років у водах ПАР сталося 37 нападів акул зі смертельними наслідками. Активність цих морських тварин між Порт-Елізабет та Кейптауном зростає взимку під час щорічного промислу сардин – важливого джерела їжі для них у зимовому сезоні.