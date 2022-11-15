Туристка в ПАР виявила в апартаментах Airbnb бабуїна, який пив її коньяк і закушував краденим сніданком

Іноземна туристка відпочивала у розкішному будинку на узбережжі туристичного міста Найсна у ПАР, який орендувала через сервіс Airbnb. Повернувшись із прогулянки, вона побачила шокуючу картину: у її апартаментах відпочивав нахабний бабуїн. З’ясувалося, що непроханий гість випив коньяк Hennessy та з’їв її сніданок.

Під час своєї екзотичної подорожі Зої Вільямс жила в будинку з п’ятьма спальнями, розрахованими для проживання 12 гостей, неймовірним краєвидом на гористу місцевість у Західному Кейпі та океан.

Однак одного дня до неї приєдналися зухвалі тварини — бабуїни. «Бабуїни щойно зайшли до нашої оселі, з’їли наші авокадо, які ми готували на сніданок, і випили наш Hennessy», — таким повідомленням дівчина поділилася в соцмережах і як доказ доклала відео вечірки бабуїнів, передав Daily Star.

Оцінивши умови відпочинку, випивши майже цілу склянку міцного напою та закусивши залишеною для сніданку їжею, задоволені мавпи попрямували до виходу. Проходячи повз басейн, одна з них ніби захоплювалася видом, що відкривається на пляж. «Я травмована», — підписала інший відеопост із бабуїном туристка.

Втім, у коментарях туристів стурбував не сам факт проникнення непроханих та агресивних гостей, а їхнє зловживання алкоголем. А решта любителів відпочинку просто посміялася з відео і поділилася своїм досвідом набігів мавп. Так один стверджував, що тварини теж вкрали його сніданок, але в Зімбалі. Тоді як інших привабила чудова вілла на задньому плані.

За словами відпочиваючої, проживання в цьому будинку коштувало їй 200$ (4 200 південноафриканських рандів) за ніч. До послуг гостей чудові краєвиди на океан, гори та гольф-клуб, а також розважальна зона, Wi-Fi, безкоштовна парковка, приватна гідромасажна ванна та барбекю.

Довідка: Найсна — курортне місто в ПАР, яке користується популярністю серед туристів різного віку через м’який теплий клімат. Останніми роками користується попитом у гольфістів, т.к. є кілька майданчиків для гольфу світового класу. Крім того, місто популярне серед знаменитостей та хіпі. Найближчий пляж розташований на Брентон-он-Сі, безпосередньо на захід від скель-Голів. Затока Баффало популярна серед серфінгістів. На курорті діє яхт-клуб.