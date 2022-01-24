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ПАР

Чоловік із ПАР долетів до Амстердама у відсіку для шасі

Євгеній Подольський

Як повідомляє ВВС, чоловік із ПАР провів у відсіку для шасі 11 годин: він долетів на вантажному літаку з Йоганнесбургу до Амстердама і залишився живим.

“Зайця” виявили у відсіку шасі вантажного лайнера в аеропорту Амстердама “Схіпхол” учора, 23 січня. Як повідомила місцева поліція, чоловіка відправлено до лікарні, його стан здоров’я стабільний.

Нагадаємо, зазвичай ті, кому вдається пробратися у відсік шасі, не виживають: температура повітря на висоті, на якій літають сучасні лайнери, становить близько -50°С, до того ж повітря сильно розріджене, а відсік шасі, на відміну від салону літака, не герметичний.

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