Пакистанських стюардес обурило вимогу носити нижню білизну

Національний авіаперевізник Pakistan International Airlines випустив інструкцію для своїх провідників. Одне з правил компанії викликало обурення у співробітниць, повідомляє First Post.

У керівництві авіакомпанії вважали, що не всі співробітники з належною педантичністю ставляться до свого зовнішнього вигляду. Це, на їхню думку, псує враження не лише про персонал, а й про авіаперевізника загалом. В опублікованому офіційному документі окремим пунктом прописано носіння спідньої білизни. Ця частина інструкції обурила стюардес.

Представники Pakistan International Airlines публічно зізналися, що у процесі складання нових рекомендацій для співробітників було обрано “невідповідні слова”.