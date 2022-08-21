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Замислитись і переосмислити туризм, навіщо ми це робимо: в ООН закликали до нової напрямку

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
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Міжнародний туризм опинився перед новим ударом

«Замислитись і переосмислити, навіщо ми це робимо» закликав усіх працівників туризму генеральний секретар Всесвітньої організації туризму при ООН (UNWTO) Зураб Пололікашвілі. Так він анонсував урочистості з нагоди Всесвітнього дня туризму 2022 року — і нову тему цього свята.

На цей раз йому стане «Переосмислення туризму». Міжнародний день святкування 27 вересня – «цього року буде зосереджено на переосмисленні зростання сектора, як з погляду розміру, так і актуальності», – заявили в організації. Прийматиме свято при цьому Індонезія.

«Потенціал туризму величезний, і ми несемо спільну відповідальність за те, щоб його повністю реалізували. У Всесвітній день туризму 2022 року UNWTO закликає всіх, від працівників туризму до самих туристів, а також малий бізнес, великі корпорації та уряди, замислитись і переосмислити те, що ми робимо і як ми це робимо», – заявив генсек UNWTO.

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