ГоловнаНаукаВчені вважають, що в Європі найспекотніше літо за всю історію спостережень
НаукаМіжнародні організаціїООН

Вчені вважають, що в Європі найспекотніше літо за всю історію спостережень

Високі температури були особливо суворими в таких країнах, як Італія, Греція та Іспанія. Цього літа континент пережив ряд екстремальних погодних явищ, включаючи смертельні повені та лісові пожежі.

Гліб Парфененко
Вчені вважають, що в Європі найспекотніше літо за всю історію спостережень

Служба з питань зміни клімату Copernicus в ЄС оголосила у вівторок, що в цьому році в Європі було найспекотніше літо за всю історію спостережень.

Рекордна літня спека настає на тлі зростаючих попереджень кліматологів про те, що час на запобігання найгірших наслідків зміни клімату закінчується.

Що сказав монітор зміни клімату?
Коперник виявив, що середня температура з червня по серпень цього року була майже на 1 градус Цельсія вище середньої температури 1991-2020 років.

Служба повідомила, що це літо було найтеплішим в її базі даних, починаючи з 1950 року.

Температури були особливо суворими в країнах Середземномор’я, таких як Італія, Греція, Туреччина та Іспанія.

В італійському регіоні Сицилія в серпні температура склала 48,8 градуса за Цельсієм (119,8 градуса за Фаренгейтом), що є найвищою температурою, коли-небудь зареєстрованої в Європі.

Служба повідомила, що в Східній Європі температура в серпні була вищою за середню, а в Північній Європі температура в цілому була нижча за середню.

Теплова хвиля викликає пожежі в Туреччині, Італії та Греції
Теплова хвиля викликає пожежі в Туреччині, Італії та Греції

Екстремальні погодні умови б’ють Європу
Публікація даних сталася після того, як цього літа Європа стала свідком безлічі екстремальних погодних явищ.

Лісові пожежі вирували не тільки в Італії, Греції, Туреччини та Іспанії на тлі пекучої жари, але також у Франції, Португалії та Росії.

Німеччина, Бельгія і кілька інших європейських країн пережили найсильнішу повінь за останні десятиліття, в результаті якої загинуло в цілому 242 людини.

Вчені вважають, що причиною цих екстремальних погодних явищ є явище глобального потепління.

Недавній звіт показав, що льодовики на півдні Європи на гірському хребті Піренеїв між Іспанією і Францією скоротяться до крижаних плям в найближчі десятиліття через вплив зміни клімату.

Майбутня конференція ООН зі зміни клімату 2021 роки (COP26), на якій світові лідери, як очікується, обговорять прогрес в боротьбі з глобальним потеплінням, пройде з 31 жовтня по 12 листопада в Шотландії.

Джерела: Reuters, AP, dpa, DW

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Допомога проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Dip.org.ua - це не просто туристичний портал України - це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичного місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам'ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт в туризмі допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо цікаві музеї світу, публікує огляди країн, міст, пам'ятки і курортів.

Зараз в тренді

Останні новини

Популярні теми

COVID-19коронавірусЄвропавакцинаціяпогодаТалібанБлизький Східвакцинапожежапандемія

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензіїCreative Commons Attribution 4.0 International