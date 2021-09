Вчені вважають, що в Європі найспекотніше літо за всю історію спостережень

Служба з питань зміни клімату Copernicus в ЄС оголосила у вівторок, що в цьому році в Європі було найспекотніше літо за всю історію спостережень.

Рекордна літня спека настає на тлі зростаючих попереджень кліматологів про те, що час на запобігання найгірших наслідків зміни клімату закінчується.

Що сказав монітор зміни клімату?

Коперник виявив, що середня температура з червня по серпень цього року була майже на 1 градус Цельсія вище середньої температури 1991-2020 років.

Служба повідомила, що це літо було найтеплішим в її базі даних, починаючи з 1950 року.

📢August #temperature highlights from the #CopernicusClimate Change Service #C3S:

🌡️Globally, August 2021 was, with August 2017, the joint third warmest on record.

🌡️For Europe, August 2021 was near 1991-2020 average but with contrasting conditions.

➡️ https://t.co/zLlp5oIeUv pic.twitter.com/McKQlxQ8hp

— Copernicus ECMWF (@CopernicusECMWF) September 7, 2021