Вчені вважають, що в Європі найспекотніше літо за всю історію спостережень

Служба з питань зміни клімату Copernicus в ЄС оголосила у вівторок, що в цьому році в Європі було найспекотніше літо за всю історію спостережень.

Рекордна літня спека настає на тлі зростаючих попереджень кліматологів про те, що час на запобігання найгірших наслідків зміни клімату закінчується.

Що сказав монітор зміни клімату?

Коперник виявив, що середня температура з червня по серпень цього року була майже на 1 градус Цельсія вище середньої температури 1991-2020 років.

Служба повідомила, що це літо було найтеплішим в її базі даних, починаючи з 1950 року.

📢August #temperature highlights from the #CopernicusClimate Change Service #C3S:

🌡️Globally, August 2021 was, with August 2017, the joint third warmest on record.

🌡️For Europe, August 2021 was near 1991-2020 average but with contrasting conditions.

➡️ https://t.co/zLlp5oIeUv pic.twitter.com/McKQlxQ8hp — Copernicus ECMWF (@CopernicusECMWF) September 7, 2021

Температури були особливо суворими в країнах Середземномор’я, таких як Італія, Греція, Туреччина та Іспанія.

В італійському регіоні Сицилія в серпні температура склала 48,8 градуса за Цельсієм (119,8 градуса за Фаренгейтом), що є найвищою температурою, коли-небудь зареєстрованої в Європі.

Служба повідомила, що в Східній Європі температура в серпні була вищою за середню, а в Північній Європі температура в цілому була нижча за середню.

Екстремальні погодні умови б’ють Європу

Публікація даних сталася після того, як цього літа Європа стала свідком безлічі екстремальних погодних явищ.

Лісові пожежі вирували не тільки в Італії, Греції, Туреччини та Іспанії на тлі пекучої жари, але також у Франції, Португалії та Росії.

Німеччина, Бельгія і кілька інших європейських країн пережили найсильнішу повінь за останні десятиліття, в результаті якої загинуло в цілому 242 людини.

Вчені вважають, що причиною цих екстремальних погодних явищ є явище глобального потепління.

Недавній звіт показав, що льодовики на півдні Європи на гірському хребті Піренеїв між Іспанією і Францією скоротяться до крижаних плям в найближчі десятиліття через вплив зміни клімату.

Майбутня конференція ООН зі зміни клімату 2021 роки (COP26), на якій світові лідери, як очікується, обговорять прогрес в боротьбі з глобальним потеплінням, пройде з 31 жовтня по 12 листопада в Шотландії.

Джерела: Reuters, AP, dpa, DW