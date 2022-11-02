ООН: Світ потеплішає на 2,5 градуса Цельсія

Багато публікацій у світових ЗМІ повідомляють про аналіз ООН, згідно з яким поточні кліматичні плани країн призведуть до збільшення викидів на 10,6% до 2030 року, що призведе до глобального потепління на 2,5 градуса за Цельсієм.

The Independent пояснює: “Огляд заснований на сукупних зобов’язаннях 193 країн у галузі клімату, але ООН заявила, що лише 24 країни представили нові або переглянуті цілі – відомі як “національно визначені вклади” (NDC) – до початку кліматичного саміту COP27 у Шарм-ель -Шейху наступного місяця”.

За даними Independent, Саймон Стіл, виконавчий секретар ООН з питань зміни клімату, заявив: “Ми ще не наблизилися до масштабів і темпів скорочення викидів, необхідних для досягнення 1,5 градусів за Цельсієм. Щоб зберегти цю мету, національні уряди повинні зміцнити свої плани дій по боротьбі зі зміною клімату зараз і реалізувати їх протягом наступних восьми років.”

The Guardian додає, що, за оцінками авторів огляду, нинішні NDC призведуть до підвищення температури від 2,1 до 2,9С, а найкраща оцінка – близько 2,5С, повідомляє Dir.

У ньому додається: “Це є “незначним” поліпшенням порівняно з підвищенням температури на 2,7°С, яке піде за зобов’язаннями, прийнятими в Глазго [на COP26 у 2021 році]”.

У своєму оглядовому звіті газета “Нью-Йорк Таймс” зазначила: “Країни всього світу не виконують своїх зобов’язань по боротьбі зі зміною клімату, що ставить Землю на шлях, що веде в майбутнє, відзначений більш інтенсивними повенями, лісовими пожежами, посухами, тепловими хвилями та вимиранням видів”.