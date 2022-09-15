У 2022 році ООН опублікувала доповідь про світове щастя World Happiness Report вдесяте. Доповідь показує, наскільки задоволені своїм життям мешканці 146 країн. За результатами 2021 року, рейтинг очолили вісім європейських держав.

Розповідаємо, де живуть найщасливіші люди та як отримати у країнах рейтингу посвідку на проживання та громадянство за інвестиції.

World Happiness Report – доповідь та рейтинг про світове щастя, які щорічно публікує ООН.

При формуванні рейтингу використовують об’єктивні та суб’єктивні показники. До об’єктивних належить обсяг ВВП душу населення, до суб’єктивних — результати опитувань Інституту Геллапа, чи Американського інституту громадської думки. Опитування показують, наскільки люди у різних країнах задоволені своїм життям.

Оцінка країни у доповіді про всесвітнє щастя складається із шести показників:

ВВП на душу населення. Соціальна підтримка Очікувана тривалість життя громадян. Можливість громадян самостійно ухвалювати життєво важливі рішення. Щедрість, чи участь у благодійності. Сприймається рівень корупції.

Кожен показник оцінюється за десятибальною шкалою. Потім усі показники складаються та утворюють підсумкову оцінку країни. Чим щасливішими почуваються жителі країни, тим вищий бал і місце в рейтингу.

2022 року для складання рейтингу World Happiness Report оцінили 146 країн.

Десять найщасливіших країн у 2021 році

Позиція в рейтингу Країна Динаміка до 2020 року 10 Нова Зеландія -1 позиція 9 Ізраїль +3 позиції 8 Норвегія -2 позиції 7 Швеція Без змін 6 Люксембург +2 позиції 5 Нідерланди Без змін 4 Швейцарія -1 позиція 3 Ісландія +1 позиція 2 Данія Без змін 1 Фінляндія Без змін

До першої десятки найщасливіших країн входять вісім європейських держав, серед яких п’ятий рік поспіль лідирує Фінляндія. У топ-10 також входила Австрія, але в 2022 році країна лише посіла 11-е місце, поступившись позицією Ізраїлю.

Сінгапур у загальному рейтингу посів 27 місце, але 1 місце серед країн Південно-Східної Азії.

2021 року, як і 2020 року, на задоволеність життям впливала пандемія. Деякі значення показників щастя змінилися: вплив доходу знизився, а переваги життя вдвох порівняно з самотністю збільшився. Рівень занепокоєння та стресу зросли — на 8% у 2020 році та на 4% у 2021 році порівняно з рівнем 2019 року.

Як отримати ВНП та громадянство у країнах рейтингу

Вісім держав з інвестиційними програмами посіли місця у першій половині рейтингу. Іноземці можуть отримати там дозвіл на проживання або громадянство за інвестиції в економіку, наприклад, при купівлі нерухомості або внеску до державного фонду.

Країни з програмами посвідки на проживання та громадянства за інвестиції

Позиція в рейтингу Країна Інвестиції 4 Швейцарія Від 450 000 ₣ в рік 11 Австрія Від 100 000 € 24 ОАЕ Від 204 000 $ 33 Мальта Від 150 000 € 41 Кіпр Від 300 000 € 56 Португалія Від 250 000 € 58 Греція Від 250 000 € 75 Чорногорія Від 472 000 €

Швейцарія видає ВНП фінансово незалежним особам без права працювати у країні. Інвестор укладає з адміністрацією кантону угоду та сплачує акордний податок від 450 000 ₣ на рік.

Австрія видає ВНП фінансово незалежним особам — щорічно для заявників та членів їхніх сімей виділяють від 400 до 450 квот. Витрати отримання та підтримання статусу становлять від 100 000 € на рік.

ОАЕ видає резидентські візи інвесторам під час купівлі нерухомості в країні. Якщо вартість об’єкта складе від 204 000 доларів інвестор зможе отримати резидентську візу на три роки, при купівлі нерухомістю на суму від 545 000 доларів – на п’ять років.

Мальта пропонує постійний дозвіл на проживання за покупку або оренду житла. Інвестор сплачує адміністративний збір, урядовий внесок та внесок до мальтійської неурядової організації, а також підтверджує, що має активи вартістю від 500 000 €.

Кіпр видає ПМП за інвестиції від 300 000 €. Інвестор вибирає із трьох опцій: купівля житлової чи комерційної нерухомості, акцій місцевих компаній чи цінних паперів.

Португалія пропонує ВНП за інвестиції від 250 000 євро. Інвестор може вибрати одну з восьми опцій, наприклад, купити нерухомості або паї інвестиційного фонду.

Греція видає ВНП за купівлю житлової чи комерційної нерухомості, акцій місцевих компаній чи відкриття депозиту у грецькому банку. Мінімальні інвестиції – 250 000 €.

10 вересня 2022 року Прем’єр-міністр Греції оголосив, що мінімальний розмір інвестицій за програмою Golden Visa збільшиться з 250 000 € до 500 000 €. Очікується, що зміна набуде чинності з грудня 2022 року.

Чорногорія пропонує іноземцям отримати громадянство за інвестиції: для цього необхідно купити нерухомість у країні та зробити безповоротний внесок у держфонд. Витрати інвестора становитимуть від 472 000 €.

Подати заявку на участь та отримати паспорт Чорногорії вийде до 31 грудня 2022 року. Після цього терміну програму буде закрито.