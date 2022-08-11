ООН розповіла про ситуацію у міжнародному туризмі

Міжнародний туризм продовжує демонструвати ознаки відновлення і набирає обертів, приходячи до тями після впливу пандемії Covid-19. У деяких регіонах повернення туристів перевищує 350% до минулого року, проте доковідного рівня не досягнуто поки що ніде. Про це йдеться у доповіді Всесвітньої туристичної організації при ООН (UNWTO).

«За перші п’ять місяців цього року відбувся сильний сплеск туризму. Було зареєстровано майже 250 мільйонів міжнародних прибутків, порівняно з 77 мільйонами прибуття з січня до травня 2021 року. На даний момент сектор туризму відновився на 46% допандемічного рівня. Відновлення туризму набирає обертів у багатьох частинах світу, долаючи виклики, що стоять на його шляху», – заявив Генеральний секретар UNWTO Зураб Пололікашвілі.

Однак надмірним оптимістами експерти одночасно радить «виявляти обережність у зв’язку з економічними зустрічними вітрами та геополітичними проблемами, які можуть вплинути на сектор у решті 2022 року і далі».

Що стосується регіонів, то тут найбільший результат показала Європа — зростання міжнародних прибутків склало 350% за перші п’ять місяців 2021 року. Цьому сприяв високий внутрішньорегіональний попит та зняття всіх обмежень на поїздки до низки країн. У квітні, до речі, приріст був ще вищим — 458%, що експерти пов’язують із першими великодніми канікулами, вільними від обмежень.

У Північній та Південній Америці кількість прибутків збільшилася на 112%, проте на 40% нижче за рівень 2019 року. Сильне зростання на Близькому Сході (+157 відсотків) та в Африці (+156 відсотків) теж залишається в середньому на 50% нижче за рівень 2019 року. В Азіатсько-Тихоокеанському регіоні майже подвоїлася кількість прибутків (+94%), але й ці цифри майже на 90% нижчі за 2019 рік, а високе зростання пояснюється тим, що в 2021 році багато країн зберігали жорсткі ковидні обмеження і не допускали туристів.