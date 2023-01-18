Міжнародні подорожі зросли у 2022 році – ООН

Кількість міжнародних подорожей подвоїлася 2022 року порівняно з 2021 роком, передає Deutsche Welle.

Всесвітня туристична організація ООН (ЮНВТО) повідомила, що у 2022 році понад 900 мільйонів туристів здійснили закордонні поїздки, оскільки кілька країн із суворими обмеженнями на коронавірус послабили правила. Згідно зі звітом, міжнародний туризм знову набирає обертів, але ще не досяг рівня до пандемії.

У доповіді йдеться, що ця цифра становить 63 відсотки від рівня до пандемії. У 2019 році майже 1,5 мільярда людей здійснили міжнародні поїздки, у 2021 році – близько 455 мільйонів осіб.

До пандемії на подорожі та туризм припадало майже 10 відсотків світового ВВП. У 2019 році туристична галузь оцінювалася приблизно в 3,5 трильйони доларів, пандемія поставила під загрозу мільйони робочих місць.

Найбільше відносне зростання минулого року спостерігалося на Близькому Сході, де кількість міжнародних прибутків досягла 83 відсотків від рівня до пандемії.

Європа, де станом на 2 червня минулого року в 31 країні не було обмежень на в’їзд через коронавірус, також досягла значного відновлення, склавши 80 відсотків порівняно з рівнем поїздок до пандемії.

В Африці та Америці рівень міжнародних поїздок повернувся приблизно до 65 відсотків від рівня до пандемії, тоді як в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні відновлення відбувалося набагато повільніше, оскільки в низці країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону досі діють обмеження, пов’язані з коронавірусом. міжнародних поїздок досягло лише 23% від рівня до пандемії.

Проте повернення китайських мандрівників, які є одними з найактивніших споживачів турів у світі, ймовірно, принесе користь азіатським напрямкам у короткостроковій перспективі, вважають дослідники.

Генеральний секретар ЮНВТО Зураб Пололікашвілі у своїй заяві сказав, що агентство очікує сильного року для сектору навіть перед різними проблемами, включаючи економічну ситуацію і триваючу геополітичну невизначеність.

Агентство ООН, яке базується в Мадриді (Іспанія), оптимістично налаштоване на майже повне відновлення міжнародних поїздок цього року, сподіваючись, що обсяг міжнародних поїздок збільшиться до 80-95 відсотків допандемічного рівня, якщо дозволять умови. Проте вони попередили, що такі чинники, як інфляція, уповільнення економічного зростання чи конфлікт в Україні можуть вплинути на вирішення людей.