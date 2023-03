Зливки золота знайшли в туалеті літака, що летів із ОАЕ

Зливки золота були знайдені в літаку, що прямував рейсом з Дубай до Делі.

За інформацією видання, співробітники митниці у міжнародному аеропорту Індіри Ганді у Делі отримали інформацію про необхідність перевірки санвузла повітряного судна після прибуття до Індії.

Слідство не розкриває назву авіакомпанії, чиїм рейсом перевозили контрабанду, але митники додали, що розслідування триває та ведуться подальші слідчі дії.

Митна служба у Twitter опублікувала, як поліцейські обшукують туалетну кімнату повітряного судна та знаходять золоті зливки, обмотані скотчем, вагою близько чотирьох кілограмів.

On the basis of inputs received, AirCustoms@IGIA rummaged an Dubai returned aircraft on completion of its domestic trips & recovered 4 Gold Bars hidden under the sink in aircraft’s washroom (1/2) pic.twitter.com/StKVSgaYVf

— Delhi Customs (Airport & General) (@AirportGenCus) March 5, 2023