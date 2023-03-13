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Зливки золота знайшли в туалеті літака, що летів із ОАЕ

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Зливки золота знайшли в туалеті літака, що летів із ОАЕ

Зливки золота були знайдені в літаку, що прямував рейсом з Дубай до Делі.

За інформацією видання, співробітники митниці у міжнародному аеропорту Індіри Ганді у Делі отримали інформацію про необхідність перевірки санвузла повітряного судна після прибуття до Індії.

Слідство не розкриває назву авіакомпанії, чиїм рейсом перевозили контрабанду, але митники додали, що розслідування триває та ведуться подальші слідчі дії.

Митна служба у Twitter опублікувала, як поліцейські обшукують туалетну кімнату повітряного судна та знаходять золоті зливки, обмотані скотчем, вагою близько чотирьох кілограмів.

Джерело додає, що золото є найважливішим предметом торгівлі у Дубаї, і пасажири літаків регулярно намагаються таємно ввезти його до Індії без сплати митних зборів.

“Махінації з незаконним перевезенням золота дуже поширені серед контрабандистів, які прилітають до Індії. 3 березня співробітники Митного комісаріату в міжнародному аеропорту Чандігарха вилучили 18 злитків чистого золота вагою один кілограм кожен на загальну суму близько 2,5 мільйона доларів.

Зливки з позначкою Etihad Gold Dubai UAE перебували в ручній поклажі пасажира. 30-річний чоловік був ідентифікований в аеропорту за допомогою системи попередньої інформації про пасажирів та системи електронного обміну даними, встановленої Митною та прикордонною службою США для підвищення безпеки авіакомпаній”, – доповнює видання.

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