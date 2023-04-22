Займайтеся цим під ковдрою у себе в номері: туристів в ОАЕ попередили про відповідальність за інтим

У Дубаї та ОАЕ загалом діють суворі закони про інтимні відносини, гомосексуальність та «образливу поведінку», які поширюються як на резидентів, так і на туристів. Видання DailyStar попередило мандрівників про відповідальність, аж до кримінальної, за низку вчинків в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Нещодавно модель OnlyFans потрапила до заголовків газет, коли натякнула, що може створювати та публікувати порнографічний контент зі своєї кімнати в Дубаї. Шанувальники попередили модель «бути обережною» та зазначили, що закони про інтимні відносини в містах ОАЕ суворі. Один користувач зазначив, що створення контенту на OnlyFans у Дубаї може призвести до арешту.

У зв’язку з цим видання DailyStar вирішило нагадати читачам про те, що правила про інтимні відносини, гомосексуальність і навіть інтим до шлюбу не однакові в кожній країні. Порушення місцевих законів під час відпустки може призвести до штрафів або тюремного терміну, навіть якщо людина не ділиться цим в Інтернеті.

Нещодавно Британська залізнична компанія попросила туристів припинити дивитися відверті відео в поїздах та станціях

В ОАЕ туристи можуть зіткнутися з проблемами через:

Образливої поведінки. Це поняття в Еміратах включає лайки та жести неповаги офлайн та онлайн, публічну демонстрацію прихильності, у тому числі поцілунки у громадських місцях. За перераховане порушники можуть бути депортовані або заарештовані.

Сексуальні стосунки поза шлюбом. Зрозуміло, влада не заглядає під кожну ковдру, але, наприклад, у разі вагітності поза шлюбом будуть проблеми. Багато страховок не покривають витрати на такі пологи, місцеве свідоцтво про народження видається лише при укладенні шлюбу батьками або після спільного визнання дитини з пред’явленням ідентифікаційних та туристичних документів за законами країни, звідки приїхав турист. Крім того, якщо у разі позашлюбних стосунків чоловік, батько чи опікун будь-якого з учасників подає скаргу до поліції, порушникам загрожує тюремний термін не менше 6 місяців. Також тюремний термін чекає на партнера, який вступає в добровільні сексуальні стосунки з обличчям молодше 18 років. Якщо обидва партнери віком до 18 років, кримінальна відповідальність загрожує обом, але покарання зазвичай обмежується попередженням, спостереженням батьків, судовим наглядом або психіатричним лікуванням.

Стосунків між людьми однієї статі. Усі гомосексуальні відносини незаконні в ОАЕ, одностатеві шлюби не зізнаються. Хоча загалом суспільство терпимо і поважає особисте життя, фіксувалися випадки покарання туристів за гомосексуальну діяльність, особливо якщо вона була публічною або спричинила порушення моралі.

Порнографії. Будь-яка торгова чи комерційна діяльність, пов’язана з друкованою порнографією або фільмами для дорослих, вважається злочином в ОАЕ. Крім того, будь-який вид сексуального контенту не дозволяється для передачі, публікації в Інтернеті та навіть перегляду. Порнографія не може зберігатися на мобільних телефонах, флеш-накопичувачах або комп’ютерах. Якщо хтось буде спійманий за обміном таким контентом, він може бути заарештований і покараний.