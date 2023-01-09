Влада ОАЕ показала проект найбільшого у світі аеропорту в Дубай

Влада ОАЕ має намір побудувати найбільший аеропорт у світі в Дубаї за рахунок розширення повітряної гавані Аль-Мактум, відомої як Dubai World Central. Подробиці оновленого проекту з п’ятьма злітно-посадковими смугами, одна з яких буде повністю віддана Airbus A380, опубліковані на сайті уряду ОАЕ. За розрахунками новий хаб до 2027 року зможе обслуговувати від 160 до 260 млн пасажирів на рік. При цьому він не замінить головного міжнародного аеропорту Дубая (DXB), їх планується зв’язати високошвидкісною залізницею.

За даними Міжнародної ради аеропортів (ACI), дубайський аеропорт 3 роки поспіль утримує лідерство за кількістю пасажирів з інших країн, у 2021 році таких було понад 21 млн, дані наводяться на сайті організації.

Чинний рекорд за кількістю пасажирів біля аеропорту Хартсфілд-Джексон Атланта (75,7 млн осіб у 2021 році).

Влада Саудівської Аравії теж хоче створити найбільший міжнародний хаб, про це вони заявили наприкінці листопада минулого року. Планується, що нова повітряна гавань в Ер-Ріяді буде здатна обслуговувати до 185 млн чоловік на рік. Це частина великого плану перетворення країни на лідера тургалузі на Близькому Сході.