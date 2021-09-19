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COVID Travel NewsОАЕ

Влада Абу-Дабі скасували вимогу ПЛР-тестів на в’їзд в емірат

Євгеній Подольський

Влада Абу-Дабі пом’якшили вимоги до в’їжджаючих на територію столиці ОАЕ з інших еміратів. Починаючи з 19 вересня 2021 року мандрівникам більше не потрібно буде пред’являти негативні результати ПЛР-тестів на COVID-19 для відвідування Абу-Дабі.

Як повідомив столичний Комітет з управління надзвичайними ситуаціями, кризами і стихійними лихами, оновлення протоколів пов’язано з поліпшенням епідеміологічної обстановки по COVID-19. Так, рівень виявлених заражених знизився до 0,2% (від загального числа тестів).

Поряд з цим, комітет закликає всіх жителів емірату і туристів продовжувати дотримуватися заходів профілактики коронавіруса з метою захисту громадського здоров’я. Варто нагадати, що вимоги про пред’явлення результатів ПЛР-тестів на в’їзді в Абу-Дабі діяли більше року, з літа 2020 року, в зв’язку з чим на в’їзді в столицю були обладнані пункти пропуску.

З 20 серпня 2021 року влада Абу-Дабі спростили правила в’їзду на територію емірату для громадян, резидентів і туристів, вакцинованих проти COVID-19. Вакциновані і учасники клінічних випробувань вакцин могли в’їхати в столицю ОАЕ при наявності «зеленого» пропуску та активної позначки E (зірочки) в додатку Al Hosn, яка з’являється після завантаження негативних результатів ПЛР-тесту.

Варто нагадати, що 20 серпня відвідувати громадські місця в Абу-Дабі можуть тільки вакциновані від COVID-19. Без щеплень сертифіката не можна потрапити в торгові центри, ресторани і кафе, тренажерні зали і спортивні клуби, культурні центри та музеї, а також на курорти і в тематичні парки.

Вхід тільки вакцинованих відкритий в університети, інститути, державні та приватні школи, а також до дитячих садків на території емірату. Нові правила не поширюються на відвідування супермаркетів і аптек. Обмеження діють відносно жителів столиці у віці від 16 років і не поширюються на звільнених від вакцинації, зареєстрованих в мобільному додатку Al Hosn.

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