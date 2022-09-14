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ОАЕ

В ОАЕ випав град за температури вище +40°C (Відео)

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
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В ОАЕ випав град за температури вище +40°C (Відео)

Як пише видання Khaleej Times, у деяких районах ОАЕ вчора, 13 вересня, випав сильний град. При цьому в країні було зафіксовано температуру повітря вище +46°C.

Національний центр метеорології (NCM) повідомляє, що дощі з градом обрушилися на Дубай та Шарджу. Було оголошено підвищені рівні погодної небезпеки.

Поліція рекомендувала жителям і туристам бути обережними.

При цьому найвища зареєстрована температура на 13 вересня становила +46.2 ° C – до цієї позначки піднялися стовпчики термометрів в Аль-Айні. У середньому по країні температура була вищою за +40°C.

NCM очікує, що погода в Еміратах покращиться у вихідні.

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