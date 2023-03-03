В ОАЕ випав град гігантського розміру

На східне узбережжя ОАЕ обрушилися зливи із градом гігантського розміру.

Так, від негоди постраждали Шарджа і Фуджейра, де влада закликала водіїв авто бути пильними на дорогах, багато з яких виявилися частково затопленими, дотримуватися дистанції та швидкісного режиму.

Туристам порадили утриматися від відвідування долин та ущелин, де є небезпека сходження селів.

За інформацією синоптиків із Storm Center, град, що обрушився на ОАЕ, був настільки великим, що градини пробили лобове скло автомобілів, їх розмір досягав величини м’яча для гольфу або курячого яйця.