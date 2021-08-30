В ОАЕ відновили видачу туристичних віз громадянам усіх країн

Влада Об’єднаних Арабських Еміратів оголосили про відновлення видачі туристичних віз громадянам усіх країн, вакцинованих від COVID-19, з 30 серпня 2021 року.

Рішення Федерального управління з питань ідентифікації та громадянства і Національного управління з надзвичайних ситуацій, криз і стихійних лих поширюється на країни, в’їзд з яких раніше був заборонений.

Всі прибуваючі туристи будуть здавати ПЛР-тести в аеропорту прибуття. Відносно туристів, які не пройшли вакцинацію, в силі залишаться правила, введені раніше. Сертифікати про вакцинацію вакцинами, схваленими Всесвітньою організацією охорони здоров’я, можна завантажити в мобільний додаток Al Hosn.

З 15 серпня 2021 Федеральне управління по ідентифікації особи і громадянства Об’єднаних Арабських Еміратів оголосили про початок прийому сертифікатів про вакцинацію проти COVID-19, виданих за кордоном.

З 20 серпня відвідувати громадські місця в Абу-Дабі можуть тільки вакциновані від COVID-19. Без сертифіката не можна потрапити в торгові центри, ресторани і кафе, тренажерні зали і спортивні клуби, культурні центри та музеї, а також на курорти і в тематичні парки.

Вхід тільки вакцинованим відкритий в університети, інститути, державні та приватні школи, а також до дитячих садків на території емірату. Нові правила не поширюються на відвідування супермаркетів і аптек.

Обмеження діють відносно жителів столиці у віці від 15 років і не поширюються на звільнених від вакцинації, зареєстрованих в мобільному додатку Al Hosn.