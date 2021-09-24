В ОАЕ відміняють маски: вакциновано 92% населення від COVID-19

Правило про обов’язкове використання масок було вперше оголошено більше 18 місяців назад.

ОАЕ здобувають перемогу в боротьбі з вірусом COVID-19. Щоденні випадки зараження перебувають на річному мінімумі, число видужань збільшилася, а рівень смертності від вірусу – один з найнижчих в світі.

Що ще більш важливо, що в країні вакцинація проти COVID-19 є кращою в світі: 92 відсотки жителів отримали хоча б одну дозу, а більше 81 відсотка повністю вакциновані.

Завдяки цим обнадійливим ознаками влада пом’якшила правила безпеки в країні COVID-19 у всіх галузях. Національне управління з надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих (NCEMA) в середу, 22 вересня, оголосив список громадських місць, де маски більше не є обов’язковими. Ось коли не потрібно носити маски в ОАЕ:

> При заняттях спортом в громадських місцях

> Коли члени однієї сім’ї їдуть в приватному автомобілі

> У плавальних басейнах і на пляжах

> У закритих місцях, коли ви перебуваєте на самоті

> У салонах і центрах краси

> Медичні центри

Правило про обов’язкові масоки було вперше оголошено в ОАЕ більше 18 місяців назад. Це була один з перших заходів безпеки, прийнятих в ОАЕ в зв’язку з появою перших випадків захворювання.