В ОАЕ відкриється морський тематичний парк із найбільшим акваріумом у світі

За два місяці в ОАЕ відкриється найбільший у регіоні тематичний парк, присвячений морським мешканцям – Sea World Abu Dhabi. Однією з його “фішок” стане найбільший багатовидовий акваріум у світі. Розповідаємо, чим ще здивує туристів новий туристичний об’єкт та скільки коштують квитки.

Sea World Abu Dhabi відкриється 23 травня

В Абу-Дабі оголосили дату відкриття тематичного парку Sea World Abu Dhabi, присвяченого морським мешканцям. Новий унікальний об’єкт, який не має аналогів у світі і розташований на острові Яс, відчинить свої двері 23 травня.

Sea World міститиме понад 58 млн літрів води і стане будинком для більш ніж 100 000 морських тварин, включаючи 150 видів морських тварин, акул, риб, скатів, морських черепах, рептилій, земноводних та безхребетних, а також птахів.

8 тематичних зон: від Арктики до Антарктиди

На відвідувачів чекає 8 тематичних іммерсивних зон («світів»), які позиціонуються як «динамічне довкілля»: представники флори та фауни живуть у них в умовах, максимально наближених до природних.

Імітуючі природні умови проживання «світи» були спроектовані з використанням інноваційних технологій та найвищих стандартів захисту тварин. Наприклад, фахівці створили «сезонні моделі перебування» для таких тварин, як морж та пінгвіни.

Продумано все до дрібниць: система освітлення для тварин регулює зміну дня та ночі та сезонні світлові цикли. Система життєзабезпечення тварин управляє якістю води, щоб підтримувати різноманітність риб та ссавців, які живуть разом у величезних акваріумах.

Тематична зона Abu Dhabi Ocean дозволить гостям ближче познайомитися з тваринами, що мешкають біля берегів Перської затоки, і більше дізнатися про історичні традиції мореплавання в ОАЕ, видобутку та торгівлю перлами.

У зоні Полярного океану туристів зустрінуть крижані простори Антарктиди та тундра Арктики. Все буде майже по-справжньому: у цьому розділі буде холодно та сніжно. Спеціальний дизайн і температурні режими зімітують природні умови в полярних регіонах, в яких добре почуваються пінгвіни і моржі. Відповідно, можна буде побачити і перших, і других.

Зона тропічного океану стане найбільшою в Sea World Abu Dhabi. Тут буде дуже екзотично: обіцяють танцюючі водоспади, кришталево чисту лагуну, дельфінів, фламінго та тропічних птахів.

Ну а в зоні «Нескінченний океан» розмістять найбільший у світі акваріум на 25 млн літрів, стилізований під морську печеру. Тут поселять понад 68 000 тварин, включаючи акул, схилів, вугрів та багатьох інших.

Будуть і розваги. Sea World стане майданчиком для більш ніж 35 інтерактивних вистав та атракціонів. До послуг гостей – 17 ресторанів та 13 торгових точок.