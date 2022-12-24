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В ОАЕ на Новий рік встановлять два світові рекорди

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В ОАЕ на Новий рік встановлять два світові рекорди

Як повідомляє Департамент з розвитку туризму Рас-ель-Хайми (RAKTDA), у цьому еміраті ОАЕ на Новий рік планується встановити два нові світові рекорди.

Так, тут збираються перевершити існуючий світовий рекорд у номінаціях «Найбільша кількість дистанційно керованих дронів, що запускають феєрверки одночасно» та «Найбільша пропозиція в небі, сформована дистанційно керованими дронами».

Грандіозне шоу триватиме 12 хвилин. Місцем його проведення буде узбережжя між островом Марджан (Al Marjan) та районом Аль-Хамра (Al Hamra).

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