В ОАЕ на Новий рік встановлять два світові рекорди

Як повідомляє Департамент з розвитку туризму Рас-ель-Хайми (RAKTDA), у цьому еміраті ОАЕ на Новий рік планується встановити два нові світові рекорди.

Так, тут збираються перевершити існуючий світовий рекорд у номінаціях «Найбільша кількість дистанційно керованих дронів, що запускають феєрверки одночасно» та «Найбільша пропозиція в небі, сформована дистанційно керованими дронами».

Грандіозне шоу триватиме 12 хвилин. Місцем його проведення буде узбережжя між островом Марджан (Al Marjan) та районом Аль-Хамра (Al Hamra).