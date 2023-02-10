В аеропорту Дубай почав діяти допуск пасажирів на рейс біометрією

Як повідомила газета Gulf News, в аеропорту Дубая почав діяти допуск пасажирів до польоту біометрією.

Пасажири, зареєстровані в базі даних GDRFA, будуть допускатися на рейси з біометрії особи без пред’явлення паспорта або іншого посвідчення особи.

Керівництво аеропорту вважає, що використання системи розпізнавання осіб значно прискорить проходження паспортного контролю.

Якщо пасажир летить у країну, де потрібний штамп у закордонному паспорті про проходження паспортного контролю, то він може звернутися до співробітників аеропорту.